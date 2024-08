Råvareprisene: Årets vinnere og tapere

Råvareprisene har vært sterkt preget av været i år. Ifølge data hentet fra FactSet, er varene som har oppnådd størst prisstigning i år et utvalgt med myke varer som i stor grad har vært påvirket av ugunstig vær i deres hovedproduksjonsregioner, skriver CBNC.

Og selv om gullprisen har steget til rekordnivåer, har den likevel ikke klart å komme blant årets vinnere.

Vinnerne

Kakao leder an med en prisvekst på 66 prosent hittil i år. Futures steg til et rekordhøyt nivå på 11.722 dollar per tonn i april, på grunn av bønnemangel etter kraftig regn og sykdom hos nøkkelprodusentene. Mens prisene har sunket fra rekordnivåene, men er fortsatt høyere enn normalt.

Eggprisene spratt opp 62 prosent pr. dusin etter at en gjenoppblomstring av fugleinfluensa i fjørfeanlegg i USA, Japan og andre land.

Prisendringer Råvare Prisendring (%) Kakao 66 Egg 62,87 Appelsinjuice 41,85 Gummi 29,96 Kaffe 25 Gull 19,68 Sølv 19,08 Smør 17,07 Olje 7,43 Melk 6,8 Kobber 3,85 Nikkel −0,73 Aluminum −1,45 Tre −3,3 Naturgass −5,57 Platina −7,88 Sukker −12,25 Ris −14,49 Hvete −14,8 Mais −14,86 Bomull −17,2 Søyabønner −25,34 Jernmalm −27,25 Kilde: CNBC

Appelsinjuiceprisene steg til rekord i mai og svever for tiden rundt historisk høye nivåer. Produksjonsnedgang i Florida, på toppen av klimadrevet ugunstig vær i Brasil har presset industrien inn i krisemodus. Dette er femte sesong på rad med produksjonsnedgang i Brasil, som står for 70 prosent av den globale produksjonen.

Prisene på gummi har steget nesten 30 prosent i år, ettersom produksjonen går ned i verdens største naturgummiprodusenter, Thailand og Indonesia, på grunn av værrelaterte problemer.

Kaffe handles til priser som er25 høyere nå enn de var i 2023, hovedsakelig på grunn av ugunstige værforhold i kaffedyrkingsregioner i det sørøstlige Brasil.

Tapere

Jernmalmprisene er den største taperen i år, og sliter mye på grunn av Kinas eiendomssektor som ligger nede med brukket rygg, ifølge CNBC.

Det har vært et godt avlingsår på den nordlige halvkulen, for populære kornsorter som hvete, mais og soyabønner har hatt betydelige prisnedganger i år. Hvete- og maisprisene er ned nesten 15 prosent i år, mens soyabønner har falt nesten 25 prosent.