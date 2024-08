Gullprisen har steget med over en femtedel hittil i år, og nådde tirsdag 2.531 dollar pr. unse, skriver Financial Times.

Prisene blir drevet av kjøp fra institusjonelle investorer og spekulative investeringer fra hedgefond.

Siden mai har beholdningene av fysiske støttede gull-EFT-er økt med 90,4 tonn, som tilsvarer 7,3 milliarder dollar, viser tall fra World Gold Council. Mens netto innstrømningene har vært positive i syv av de siste åtte ukene.

Trygg havn

Denne bølgen av kjøp markerer slutten på en periode hvor vestlige investorer stort sett har stått på sidelinjen av gullmarkedets 20 måneder lange oppgang, som i stor grad har vært drevet av kinesiske investorer som har søkt etter en trygg havn på grunn av kaos i deres hjemlige aksje- og boligmarkeder.

Gull har hatt en heftig opptur siden slutten av 2022, løftet frem av sentralbanker i fremvoksende markeder som søker å diversifisere sine reserver bort fra dollaren, i tillegg til stor etterspørsel fra kinesiske investorer.



Men gullprisens siste oppsving fra rundt 2,300 dollar pr. unse i juni til de nye høydene vi ser i dag, ser ut til å være drevet av amerikanske og europeiske kjøpere som posisjonerer seg for lavere lånekostnader. Lavere lånekostnader har en tendens til å øke attraktiviteten til gull, som ikke gir avkastning, i forhold til eiendeler som obligasjoner, skriver FT.

– Forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten i september har også støttet opp under gullprisene, sier Ole Hansen, leder for råvarestrategi ved Saxo Bank.

Finansielle investorer har også strømmet til gull som en trygg havn midt i økende bekymringer om høye statsgjeldsnivåer og geopolitisk ustabilitet, la Hansen til.