Nordic Mining hadde ingen inntekter å melde om heller i andre kvartal 2024, men dersom utbyggingen av Engebø-prosjektet går slik selskapet har planlagt, blir dagens rapport den nest siste med en topplinje i null.

– Vi går nå over i en ny fase med testing av produksjonslinjer og utstyr. Vi har nå ansatt 71 medarbeidere. Vi onboarder 29 av disse i løpet av september, og er derfor i rute med ansettelser for produksjonsoppstart i fjerde kvartal i år, sier toppsjef Ivar S. Fossum i en kommentar.

Selskapet offentliggjør samtidig amerikanske Barton Group som den tidligere ikke-navngitte partneren for avtak av hele granatproduksjonen de fem første driftsårene.

– Barton-navnet har en veldig sterk posisjon i det globale granatmarkedet og skal bidra til at Nordic Mining står frem som en sterk og langsiktig leverandør av høykvalitets granat, fortsetter Fossum.

2,3 milliarder investert

Nordic Mining oppgir 385 millioner kroner i kapitaliserte kostnader knyttet til Engebø-utbyggingen i årets andre kvartal, ned fra 543 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsoliderte balanseførte verdier for gruve under bygging, samt eiendom, anlegg og utstyr beløp seg til 2,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, opp fra 1,9 milliarder kroner ett kvartal tidligere.

Selve resultatregnskapet viste minus 12,7 millioner kroner på driften, mot drøye 10 millioner i underskudd i andre kvartal i fjor. Gevinster tilknyttet valutatrading sørget for å snu bunnlinjen fra minus 7,35 til pluss 10,3 millioner kroner.

– Tilstrekkelig finansiert

Tradingen blir gjort for å hedge dollarkursen for utbetalinger fra obligasjonslånet på 100 millioner dollar. I mai fullførte Nordic Mining andre utbetaling på 30 millioner dollar, mens tredje (og siste) utbetaling på 48 millioner dollar ble gjort i tredje kvartal.

KONTROVERSER: I mai 2022 ble rundt 20 aksjonister pågrepet under en demonstrasjon mot deponiet i Førdefjorden. Foto: NTB

«Utbetalingene følger etter prosjektrevideringer fra en uavhengig teknisk rådgiver og bekrefter at Engebø-prosjektet har tilstrekkelig finansiering og vil bli fullført i tide», skriver selskapet i rapporten.

Rent mekanisk møtte Nordic Mining i løpet av andre kvartal flere milepæler på Engebø, deriblant anlegget for knusing/nedmaling, samt maskiner for mineralprosessering og utstyr for håndtering av bulkmaterialer. Betongmoduler for produktsiloene ble også oppført i kvartalet.

Omdiskutert

Engebø-prosjektet har vært omdiskutert fordi gruveavfall skal dumpes i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tapte i januar et søksmål mot staten, men har anket til lagmannsretten.

Byggeprosjektet for sjødeponiet i Førdefjorden skal etter planen starte opp i høst.

I juni i år ble det for øvrig kjent at 66-årige Fossum vil gå av som Nordic Mining-sjef ved utgangen av 2024 – altså like etter at driften i Engebø-gruven har kommet i gang. Han vil dog fortsette som seniorrådgiver for selskapet etter han har gått av med pensjon.