Da USA i fjor innførte eksportkontroll på avanserte halvledere og halvlederutstyr, svarte Kina med å innføre det samme på gallium og germanium. De kinesiske restriksjonene skaper nå frykt for at de halvlederkritiske materialene skal bli mangelvare i vestlig produksjon, skriver Financial Times.

Frykten har medført at prisene på gallium og germanium nesten har doblet seg de siste 12 månedene. Bare siden juni har germanium-prisene i Kina steget over 50 prosent, viser tall fra dataleverandøren Argeo.

De to materialene er essensielle innsatsfaktorer i avanserte mikroprosessorer, fiberoptiske produkter, solpaneler og nattbriller.

Les også USA oppdaterer eksportrestriksjoner Biden-administrasjonen advarer Kina om en oppdatering av eksportrestriksjoner i oktober.

– Vi er avhengige

Ifølge US Geological Survey står Kina for 98 prosent av verdensproduksjonen av gallium – og 60 prosent av germanium.

– Situasjonen med Kina er kritisk. Vi er avhengige av dem, sier en ansatt hos en storkjøper av materialene til avisen. Vedkommende presiserer at store leveranser av kinesisk gallium fortsatt finner sted, men at den samlede eksporten omtrent har halvert seg siden eksportkontrollen ble iverksatt.

– Hvis Kina reduserer eksporten av gallium slik de gjorde i første halvår, vil våre reserver bli brukt opp, og det vil oppstå mangel, fortsetter kilden.

Les også Enorme summer inn i hemmelige fabrikker Amerikansk eksportkontroll har fått Beijing til å satse minst 100 milliarder dollar på halvledere, hvorav minst fem hemmelige Huawei-fabrikker.

Hovedmotivasjon

Jan Giese, direktør for mindre metaller hos den Frankfurt-baserte traderen Tradium, opplyser til Financial Times at deres innkjøp av gallium og germanium under Kinas nye eksportregime er på «en brøkdel av det vi kjøpte tidligere.»

– Eksportkontrollen legger et ekstra lag av kompleksitet i markeder som allerede er vanskelige å navigere i, legger han til.

Under det nye kinesiske eksportregimet må hver enkelt leveranse godkjennes, noe som tar 30-80 dager og gjør det usikkert å inngå lange kontrakter. Søknader må ifølge avisen spesifisere kjøper og tiltenkt bruk.

– Kinas hovedmotivasjon er å sende signaler om at landet kan gjengjelde USAs press på kinesiske selskaper og viktige industrier. Til syvende og sist er den største grunnen for restriksjonene at om Kina noen gang vil blokkere eksport til et visst sted, kan de nekte å utstede lisensen, sier direktør Cory Combs hos det Beijing-baserte analysehuset Trivium China.