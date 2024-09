Investorer bør satse på gull hvis Fed kutter rentene fremover, mener Goldman Sachs.

Gull er det investorer bør satse på i tiden fremover for å sikre seg mot geopolitiske og finansielle risikoer, mener Goldman Sachs ifølge CNBC.

Konsensus er at Fed skal kutte renten i september og det skaper forventninger om at gullprisen kan stige opptil 2.700 dollar innen tidlig 2025.

Goldman skriver at det vil sørge for at vestlig kapital vil strømme inn i det edle metallet.

Høy oppside

«Ved et svakere syklisk miljø er gull den råvaren vi har størst tillit til når det gjelder kortsiktig oppside», sa Goldmans analytikere.



Bank of America deler Goldmans optimistiske syn og tror gullprisen kan stige til 3.000 dollar i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Det gir en oppside på rundt 20 prosent fra dagens spotpris på 2.482,5 dollar.

Goldman Sachs mener metaller kan bli gode langsiktige investeringer fordi de er viktige for overgangen bort fra fossile brensler. Det vil sørge at de til slutt vil nå knapphetsprising ettersom etterspørselen øker og investeringene avtar.