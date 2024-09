– Den beste aktivaklassen når Fed kutter

Den japanske giganten Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) har nylig publisert en rapport som argumenter for at råvarer har stort oppsidepotensial når sentralbanken i USA (Fed) begynner å kutte renten, forutsatt at den amerikanske økonomien er på vei mot en myk landing – noe MUFG anser som mest sannsynlig.

Ifølge MUFG har råvarer historisk sett vært den mest lønnsomme aktivaklassen når den amerikanske økonomien er i sen syklus, som nå.

Stresstest av oljen

MUFG estimerer 8-9 prosent oppgang for hele råvaresektoren over de neste 1-2 årene, gitt 100 basispunkter med rentekutt. De anbefaler likevel en selektiv tilnærming. For hele energi-sektoren gir de nøytral anbefaling.

Oljen burde stige etter det første rentekuttet, mener MUFG. De peker også på OPEC+s interesse for å holde terminkurven i backwardation (der fremtidige priser er lavere enn spotpris). Videre spår de at oljeetterspørsel vil holde seg sterk, forsterket av lavere renter.



For 2025 spår MUFG at Brent-prisen vil snitte 82,5 dollar og opererer med et prisintervall på 80-90 dollar fatet, mens konsensus for Brent-snittpris på 79,8 dollar i 2025, ifølge rapporten. I et hard landing scenario modellerer de Brent pris på 65 dollar fatet. I et scenario der tilbudet fra ikke-OPEC+ overgår forventingene, tror de Brent vil ligge på 73 dollar fatet.

De finner imidlertid ingen «statistisk signifikant priseffekt for naturgass etter Fed-kutt, da dagens negative mikroforhold (gode lagernivåer og gunstig vær) veier tyngre enn renteeffektene.»

Gull er bull

MUFG er derimot bullish for basemetaller, eksempelvis kobber, sink og bly. Høye renter er problematisk for basemetaller, heter det. «Kraftig rentefall i myk landing-scenario gir god inngang på grunn av knapphet sent i syklusen, og gjenoppliving i global produksjon».

Edle metaller, som gull, sølv, platina og palladium, er også bullish, sier MUFG.

Til tross for at gull normalt sett gjør det best når markedet søker beskyttelse «ser vi betydelig verdi i lange gullposisjoner i dagens myke landingsscenario». MUFG peker på: sentralbanketterspørsel, ETF utvidelser, risiko for inflasjon med tanke på valget i USA som følge av tariffer, gjeldsbekymringer, og geopolitisk hedge.

Landbruk blir vurdert som nøytralt-bearish. Historisk sett har avkastning vært blandet i etter første rentekutt fra Fed.