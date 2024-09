I undersøkelsesbrønnene 15/3-13 S og 15/3-13 A nær Gudrun-feltet i Nordsjøen har Equinor og partnere gjort et olje- og gassfunn. Funnet er gjort i utvinningstillatelse 025, opplyser Sokkeldirektoratet.

Brønnene ble boret med riggen «Deepsea Stavanger», som er eid av Odfjell Drilling.

Foreløpige estimater viser at funnet i intra-Draupneformasjonen er på mellom 0,1 og 1,2 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter, mens funnet i Huginformasjonen er beregnet til mellom 0,4 og 1,3 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter.

Equinor og de andre rettighetshaverne vil nå vurdere resultatene fra brønnene i sammenheng med øvrige prospekter i området for å avgjøre videre aktivitet.

Fant gass i to intervaller

Brønnene hadde som primært mål å påvise petroleum i reservoarbergarter fra sen jura i intra-Draupneformasjonen, samt midt jura reservoarer i Huginformasjonen. Det sekundære målet var å finne reservoarer i tidlig kritt i Rødbyformasjonen.

I intra-Draupneformasjonen ble det påtruffet oljeførende sandsteinslag, men olje/vann-kontakten ble ikke påvist. Huginformasjonen inneholdt 92 meter sandstein med dårlige reservoaregenskaper.

Gass ble funnet i to intervaller på henholdsvis 8 og 7 meter, uten at en gass/vann-kontakt ble påvist.

Sidesteget 15/3-13 A ble boret for å avgrense funnet og traff olje i et 85 meter tykt intervall i intra-Draupneformasjonen, med 13 meter sandsteinslag av moderat reservoarkvalitet. Her ble olje/vann-kontakten påvist 4.328 meter under havflaten, opplyser direktoratet.

I Huginformasjonen ble det funnet et 100 meter tykt vannførende sandsteinslag, og en gass/vann- kontakt ble ikke påvist.

Det ble ikke påvist reservoar i det sekundære letemålet Rødbyformasjonen.

Ingen formasjonstesting

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men omfattende datainnsamling og prøvetaging er gjennomført. Brønn 15/3-13 S ble boret til et målt dyp på 4.826 meter, mens 15/3-13 A nådde 4.900 meter. Begge brønnene avsluttes i Sleipnerformasjonen i midtre jura.

Brønnene er nå permanent plugget og forlatt på en vanndybde av 110 meter.