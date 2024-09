EU planlegger å gi opptil 40 milliarder euro i nye lån til Ukraina innen årsslutt, uavhengig av USA, etter at G7-planen om å bruke frosne russiske eiendeler til å støtte ukrainerne ble stanset, skriver Financial Times.

Forslaget kommer som følge av økte bekymringer om at Ungarn vil hindre EU å gi de nødvendige garantiene til USA for å kunne bruke de frosne eiendeler. Orbán har forsøkt å utsette en beslutning vedrørende de frosne midlene til etter det amerikanske presidentvalget.

Fjerner vetomakten

EUs ledere må imidlertid starte arbeidet med et alternativ snart, ettersom slike tiltak vil kreve fullmakter som utløper ved årsskiftet. Pengene skal sikre Ukrainas finansiell stabilitet. Landet står overfor et finansieringsgap på 38 milliarder dollar i 2025, ifølge IMF.

I et utkast som FT har sett, kommer det frem at EU vil låne mellom 20 og 40 milliarder euro til Ukraina innen årsslutt. Dette lånet kommer som en utvidelse av et eksisterende hjelpeprogram som utløper ved årsskiftet.

Planen er å fortsatt bruke inntektene fra de frosne eiendelene, anslått til 2,5 til 3 milliarder euro årlig, for tilbakebetaling av lånet. For øyeblikket kanaliseres disse inntektene til Ukraina gjennom EU-budsjettet.

Forslaget vil bare kreve alminnelig flertall og på den måten fjerner man Ungarns vetomakt.

Plan A

G7-ledere ble i juni enige om å utstede et lån på 50 milliarder dollar til Ukraina, som skal tilbakebetales med fremtidige inntekter fra rundt 260 milliarder euro i frosne russiske utenlandsreserver.

Imidlertid krever USA garantier for å sikre en stabil inntektsstrøm til å betjene lånet, slik at de russiske eiendelene, som i stor grad er holdt i Europa, forblir frosne, skriver FT.

Kommisjonen har foreslått å forlenge blokadens sanksjoner på russiske eiendeler fra de nåværende seksmåneders forlengelsene til 36 måneder for å gi større juridisk sikkerhet. Andre alternativer inkluderer å forlenge sanksjonene med fem år.