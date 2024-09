Spår gullprisen til værs etter Putins utsagn

Christopher Granville i TS Lombard er ute med en gull-analyse som argumenterer for noe litt utenom det vanlige.

Etter at gullprisen har nådd nye høyder, har anbefalingene tikket inn. Det som går igjen hos flere er at sentralbanker diversifiserer vekk fra dollar, usikkerhet i makrobildet, lavere amerikanske renter og generelt økt etterspørsel.

Det TS Lombard påpeker, er først og fremst «i kategorien overvåkning av halerisiko snarere enn en aktiv markedsdriver». Det analysen handler om, er nemlig faren rundt at USA og andre NATO-land kan bli direkte involvert i krigen Russland har med Ukraina.

– Det vil bety krig

Det hevdes at Putin har gitt en «tydelig forklaring» om at Vesten vil bli direkte involvert dersom «langdistanse- og presisjonsmissiler ble brukt til å angripe mål dypt inne i Russland». Ifølge analysen mener Putin at slike oppdrag som involverer slike missiler, bare kan utføres av NATO, snarere enn av de ukrainske styrkene.

Blir missiler, som for eksempel ATACMS, avfyrt mot Russland, sa Putin sist torsdag at «det vil bety at NATO-landene – USA og europeiske land – er i krig med Russland,» skrev Bloomberg.

Om krigføringen mener TS Lombard: «Når det begynner å vippe i avgjørende favør til den ene siden, vil den andre siden som er i ferd med å tape, ha et insentiv til å eskalere eller doble innsatsen i håp om å snu situasjonen tilbake til sin fordel». Videre hevdes det at Ukraina i økende grad er på defensiven, grunnet mangel på personell og energi, skriver Granville.