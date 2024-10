16 kjøpsanbefalinger: Knuser konkurrentene

Gruvegiganten Rio Tinto har nå flere kjøpsanbefalinger enn noe annet europeisk råvareselskap på børs, ettersom analytikerne spår ytterligere oppgang i kjølvannet av Kinas stimulansetiltak, melder Bloomberg.

Etter at meglerhuset Berenberg har oppgradert Rio Tinto-aksjen fra en holdanbefaling til «kjøp» onsdag, har gruvegiganten nå 16 positive anbefalinger.

Dette er det høyeste antallet for et selskap som inngår i råvareaksjeindeksen Stoxx 600 Basic Resources, og Rio Tinto rykker fra konkurrenter som ArcelorMittal og UPM-Kymmene, ifølge nyhetsbyrået.

Stoxx 600 Basic Resources-indeksen steg hele 11 prosent i september, dens beste måned på to år, løftet av de kinesiske myndighetenes tiltak for å styrke landets økonomi.

Les også Flom av nyheter: Kina-børs i bull-marked I løpet av helgen har det kommet en rekke nyheter fra Kina. Samleindeksen CSI 300 steg over 8 prosent på mandag.

«Vi har gått glipp av den første delen av rallyet, men tror at denne stimulusdemonstrasjonen vil vise at Kina vil gå inn for å støtte økonomien sin hvis det trengs,» skriver Berenberg-analytikerne, ifølge Bloomberg.

Berenbergs kjøpsanbefaling medvirker til en kursoppgang på 1,5 prosent for Rio Tinto-aksjen i London onsdag ettermiddag.