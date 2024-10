– Vi har vært i stand til å gjennomføre de første visuelle inspeksjonene av anleggene, og det ser ut til at skadene hovedsakelig er konsentrert rundt støtteenheter, skriver selskapet. De føyer til at det er for tidlig å si når driften kan gjenopptas.

TQC skriver at de er trygge på at de kan klare å unngå problemer med leveransene til sine kunder.

– Som mange andre organisasjoner har vi fokusert mer på robusthet i etterkant av covid, skriver de og føyer til at de har råvarelagre i Norge som kan forsyne foredlingsprosessene og også lagre av ferdige produkter.

– For øyeblikket er vårt fokus på gjenoppbygging og støtte til samfunnet i Mitchell fylke som er alvorlig skadet. Vi føler med de som lider, skriver selskapet.

Smeltedigler

I en epost til nyhetsbyrået AP forteller journalist og forfatter Vince Beiser hvordan kvartsen fra Spruce Pine brukes i produksjonen av høyteknologiske komponenter.

– For å lage silisiumbrikker, trenger du først å smelte ned et høyt foredlet materiale kalt polysilisium. Dette kan bare gjøres i smeltedigler som selv er laget av et materiale som er så rent at det ikke vil reagere kjemisk med polysilisiumet. Det må også tåle ekstrem varme, forteller han.

– Det beste materialet er ultraren kvarts. Spruce Pine er kilden til den reneste naturlige kvartsen som er funnet på jorden, sier han.

Mellom 70 og 90 prosent av smeltediglene som brukes til dette formålet i verden, er laget av kvartsen som utvinnes i gruvene ved byen, ifølge Beiser.

Innbyggerne sliter

I kjølvannet av flommen har lokalmyndighetene fokusert på å redde folk som er blitt isolert av stormen, sier Wayne Peight i bystyret i Spruce Pine. Han forteller tre firedeler av innbyggerne har en direkte forbindelse til gruvedriften, enten gjennom jobb direkte eller indirekte, eller gjennom familiemedlemmer som jobber for gruveselskapene.

– Dette er grunnlaget for økonomien vår, sier han, og føyer til at det å få driften i gang igjen er kritisk viktig for folk i byen.

– Hvis det ikke kommer penger inn raskt, spesielt i et fylke der så mange lever på fattigdomsgrensa som her, kommer vi til å få en virkelig vanskelig høst og vinter, sier Peight til AP.