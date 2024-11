Gullprisen reagerte kraftig på Donald Trump-seieren, og falt 3,1 prosent. Dagen etter hentet den seg inn med en oppgang på 1,8 prosent, fredag er prisen ned 0,3 prosent til 2.699 dollar pr. unse.

UBS omtaler prisbevegelsen som «overraskende og overdimensjonert». Det minner litt om situasjonen i 2016, men da falt gullprisen kun 0,5 prosent etter at Trump vant, ifølge UBS-toppen Wayne Gordon .

«Spekulanter byttet fra gull til aksjer, og dette ble forsterket av økte amerikanske renter og en stigende dollar», skriver Gordon.

UBS forventer at gullprisen vil nå 2.900 dollar pr. unse i løpet av de neste 12 månedene og anbefaler å allokere fem prosent til det edle metallet i en balansert dollarnominert portefølje.

Skylder på algoritmer

Adam Gillard i Goldman Sachs er enig i at prisutviklingen var uventet og påpeker at de fleste i hans miljø anså en Trump-seier som positivt for gullprisen.

I forkant av valget byttet mange, inkludert hans egen desk, ut direkte gullposisjoner med opsjoner for å håndtere valgrisikoen.

I etterpåklokskap skriver han: «Vi undervurderte hvor mange som fortsatt hadde posisjoner i gull, både gjennom automatiserte handelssystemer og aktiv forvaltning. Det var aldri så enkelt som ‘uansett hva, så vinner jeg’ (siden Harris ble ansett som nøytral for gullprisen)».

Han konkluderer med at mye av prisfallet skyldes algoritmehandel, ettersom desken hans ikke har registrert store volumer av stop-loss-ordrer.