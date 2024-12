Smell for råvaregigant: Tapte 12 milliarder på enkeltpersoner

En av verdens største råvaretradere, Trafigura, granskes av långivere etter en rekke skandaler og fallende selskapsverdi, ifølge Financial Times.

Regnskapsåret 2024 viste et resultat etter skatt på 2,8 milliarder dollar, en nedgang på over 60 prosent fra året før.

Det Singapore-baserte handelshuset oppdaget et «massivt problem» tidligere i år, hvor oljeavdelingen i Mongolia måtte ta et tap på 1,1 milliarder dollar (12,3 milliarder kroner), noe som førte til et bratt fall i konsernets overskudd og dividende.

«Ekstremt skuffende oppdagelse av alvorlig tjenesteforsømmelse begått av enkeltpersoner i vår mongolske oljevirksomhet, som bevisst involverte manipulering av data og dokumenter samt skjuling av forfalte fordringer (...) ekstern granskning pågår fortsatt», skrev styreleder og konsernsjef Jeremy Weir i årsrapporten.

Weir skal for øvrig trappe ned som konsernsjef ved nyåret, men blir værende som styreleder. Global sjef for gass og strøm i Trafigura, Richard Holtum, tar over toppjobben.

Ikke første gang

Trafigura har vært i dårlig vær før. Tilbake i 2023 ble råvaregiganten svindlet for 600 millioner dollar, tilsvarende 6,72 milliarder kroner på dagens valutakurs.

Den gang kjøpte selskapet 1.000 containere med påstått nikkel, men det hevdes ifølge Financial Times å ha vært noe annet enn nikkel. Motparten - Prateek Gupta - hevder dog at Trafigura var med på svindelen.

Det var denne saken som ifølge avisen også førte til selskapets ledelse oppdaget skandalen i Mongolia.

Tilbake i mars inngikk også råvaregiganten et forlik på 127 millioner dollar (1,42 milliarder) med det amerikanske justisdepartementet, etter å ha erkjente skyld for bestikkelser i Brasil mellom 2003 og 2014. To måneder senere betalte de et forlik på 55 millioner dollar for svindel og markedsmanipulasjon.

– Er dette et engangstilfelle?

Selskapet har kredittlinjer på 77 milliarder dollar (862,92 milliarder kroner) til 150 forskjellige banker, ifølge Financial Times. I kjølvannet av Mongolia-saken har flere av bankene bedt Trafigura forklare hendelsen.

«Fra et bankperspektiv er det sentrale spørsmålet om dette er et engangstilfelle, eller ikke?», sa den tidligere råvaretraderen Jean-François Lambert, som nå opererer som selvstendig finanskonsulent.

«Bankene likte det ikke, ingen liker det. Men det som betyr noe er at det er et engangstilfelle, og dette skader ikke selskapets økonomiske styrke», la han til.

«Vi forventer ikke at Trafigura vil oppleve noen form for likviditetsproblemer», sa en annen bankmann til avisen.