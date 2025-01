Råvarepriser faller etter Trump-trusler

På sin første dag tilbake i Det hvite hus sa president Donald Trump at han vurderer å innføre importtoll på opptil 25 prosent på varer fra Mexico og Canada. De to landene er store leverandører av råolje til USA, og i etterkant av Trumps kommentarer falt olje- og metallprisene, melder Bloomberg.

Til tross for at Trump unnlot å komme med lignende trusler mot Kina, skapte kommentarene en frykt for en mulig handelskrig.

– Trusselen om toll er reell og kan føre til lavere økonomisk vekst, sier Ole Hansen, sjef for råvarestrategi i Saxo Bank til Bloomberg.

Kobber falt

Utsiktene til en ny global handelskonflikt gir et negativt signal for råvaremarkedene, ettersom det kan dempe forbruket og svekke global vekst.

Dette gjorde at de fleste industrimetallene opplevde prisfall på London Metal Exchange etter Trumps tollkommentarer.

I tillegg styrket dollaren seg, noe som gjør råvarer som er priset i dollar mindre attraktive. Blant annet falt prisen på brent-olje til under 80 dollar fatet, mens kobberprisen sank til under 9.200 dollar pr. tonn.

Gull steg derimot 0,5 prosent, mens sølvprisene først skjøt i været, før de justerte seg ned. Mexico, som er verdens største sølvprodusent, kan bli påvirket av tollen, men det er uklart om tiltakene vil omfatte sølvimport.

Oppgang for soyabønner

Fraværet av nye tolltrusler mot Kina ga likevel en viss lettelse i markedene.

Soyabønneprisene steg 1,8 prosent i Chicago, mens mais nådde sitt høyeste nivå på ett år. Mangelen på umiddelbare tolltiltak mot Kina – verdens største importør av soyabønner og en stor kjøper av både mais og hvete – ga håp om at truslene kanskje ikke er like alvorlige som fryktet.