Tolltrusseler press råvarepriser ned – gassprisen rett opp

I en ny analyse fra ING påpeker Warren Patterson, sjef for råvarestrategi, hvordan den politiske situasjonen i USA har preget råvaremarkedene.

«Oljeprisen er blitt presset nedover, med Brent som nå har falt under 80 dollar pr. fat,» skriver Patterson. Dette skjer i kjølvannet av president Trumps trusler om å innføre 25 prosent toll på import fra Canada og Mexico, som kan tre i kraft 1. februar.

Samtidig har Trump også nevnt muligheten for 10 prosent toll på kinesiske varer som svar på fentanylimport fra landet. «Det er tydelig at risikoen for handelskonflikter øker,» advarer Patterson.

Gassprisen opp, metaller under press

Det europeiske gassmarkedet har fått en betydelig oppsving, med TTF-prisen som har steget over 4,5 prosent til over 50 euro pr. megawattime på tirsdag. Onsdag ettermiddag faller den 0,1 prosent til 49,97 euro.

«Katalysatoren bak oppgangen ser ut til å være en stans ved Freeport LNG-terminalen i USA,» forklarer Ewa Manthey, råvarestrateg. Freeport har vært stengt på grunn av strømproblemer, noe som sammenfaller med kalde værforhold i regionen.

Manthey påpeker også at Europa trenger å importere mer LNG denne vinteren, spesielt etter tapet av russisk gass gjennom Ukraina. «EU-gasslagrene har nå falt til 59 prosent, og regionen må sørge for å holde nivået over 50 prosent innen 1. februar,» skriver hun.

Når det gjelder metallmarkedene, har basemetaller sett en nedgang. «Toll er den største risikoen for vår industrielle metallutsikt,» skriver Patterson. Etter Trumps gjeninnsettelse har usikkerheten rundt metallpriser økt, med muligheten for en ny global handelskonflikt.

«Nedsiderisikoene for industrielle metaller har økt betydelig,» advarer han.

Landbruk og kaffeproduksjon

I tillegg til energimarkedene har det også vært nyheter fra landbrukssektoren. Det brasilianske landbruksbyrået CONAB har senket sine kaffeproduksjonsestimater for 2024–2025 på grunn av ugunstige værforhold. «Kaffeproduksjonen i Brasil forventes å falle med 1,6 prosent til 54,2 millioner sekker,» sier Manthey.

Samtidig viser estimater fra ABIOVE at soyaproduksjonen kan stige med 11,9 prosent til 171,7 millioner tonn i 2025. «Dette er positive nyheter for soyamarkedet, med økte eksportestimater også,» avslutter hun.

