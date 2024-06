Til tross for sin unge alder er Casper Ruud nummer 34 på listen over tennisspillere som har spilt inn mest prispenger gjennom tidene. Djokovic topper med 182 millioner dollar. Rafael Nadal med 134 millioner dollar og Roger Federer med 130 millioner dollar. Casper har spilt inn nesten 19 millioner dollar.

SYMPATISK: Tenniskommentator Christer Francke mener Casper Ruuds oppførsel på banen er med å bidra til markedsverdien hans, og forteller at de konstant gode resultatene gjør at han får godt betalt bare ved å stille opp i turneringer. FOTO: Asker tennisklubb

Økende sponsorinntekter

Prispengene er bare en del av inntektsbildet for en tennisspiller som ligger stabilt blant verdens ti beste spillere. Det er normalt å anta at utstyrsleverandører og personlige sponsorer bidrar med like mye som prispengene. For de aller største navnene blir disse summene enda høyere.

– De aller beste tjener ekstremt godt. Det er kanskje litt skjevt fordelt, men sånn er verden, sier Francke.

Casper Ruud spiller med tennisracket fra japanske Yonex. Fabrikanten har tradisjonelt vært størst på badminton, men satser stadig mer på tennis. Han har også klær og sko fra det samme merket.

– Jeg vil tro det er snakk om et tosifret millionbeløp for å spille med deres merke, sier Francke.

Betalt for å stille opp

Av personlige sponsorer er oppdrettsselskapet Salmar og Handelsbanken de største. Ruud er også sponset av det franske bilmerket Renault. I tillegg kommer avtaler med bagasjeprodusenten Samsonite, dataleverandøren Superoffice og drikkeprodusenten Vitamin Well. Hva sponsorene må betale for å assosieres med Ruud er usikkert, men Finansavisen har tidligere omtalt avtalen han hadde med meglerhuset Arctic Securities. Den skal ha vært verdt mer enn 5 millioner kroner i året.

Sponsorprisen på Ruud har økt med de gode resultatene. Casper har vært stabilt topp ti i verden siden 2021, han spilt tre Grand Slam-finaler og totalt vunnet 12 titler. En annen inntekt som har økt er betaling for å stille opp i turneringer. Christer Francke forteller at arrangørene betaler stadig høyere summer for å sikre seg de store navnene.

– Du kan sikkert få så mye som 1 million dollar for å stille i en turnering. Topp ti-spillere drar mer publikum og øker sponsorinntektene. Om du ser ett av de største navene i tennis i en liten turnering, kan du være sikker på at de har fått veldig godt betalt, sier Francke.

Suksessen til Casper vises også i skattetallene. 2022 var en drømmesesong for Snarøya-mannen med finalespill i French Open og US Open. Det året hadde han 31,5 millioner kroner i inntekt, betalte 5 millioner kroner i skatt og formuen hoppet fra 9 til 57 millioner kroner.