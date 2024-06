Klokka tikker for Norwegian-mekling: – Reell fare for konflikt

– Det er en reell fare for konflikt. Og det pleier jeg nesten aldri å si, sier Carl Gilbert Rego, som er leder i Pilotforbundet til VG.

Riksmekler Mats Ruland forteller til TV 2 like før klokka 18.30 at de store problemene ikke er løst ennå, men at forhandlingene beveger seg fremover.

– Det har vært fremgang i diskusjonene, og det har til dels vært god fremgang i perioder også, men det er store temaer vi skal løse før vi kommer i mål, forteller Ruland til kanalen.

Han opplyser videre at det er arbeidstid og økonomi som er de store temaene i meklingen.

Dersom det blir streik, vil den trappes opp fra mandag med ytterligere 66 piloter. Streiken kan på sikt gjelde alle selskapets 700 piloter, skriver NRK.

Meklingsmøtet mellom Parat og NHO Luftfart begynte torsdag formiddag og har frist til klokka 23.59 fredag kveld. En eventuell streik vil begynne fra arbeidstidens start lørdag.

Balanse og lønn

Fra pilotenes side handler kravene om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, blant annet i form av mer forutsigbarhet. I tillegg krever de en lønnsøkning på mellom 25 og 38 prosent over to år.

– Vi jobber i seks av ni helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest og familien vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sa Alf Hansen, leder for Norwegian Pilot Union (NPU), til NTB før meklingsstart.

Lønnsøkningen pilotene krever, er godt over frontfaget på 5,2 prosent. Pilotforbundets leder mener det er fortjent.

– Pilotene har vært med på å hjelpe Norwegian gjennom en krevende tid økonomisk. Nå er det deres tur, sier Rego til VG.

Tøff periode for bransjen

Han forstår samtidig at lønnsøkningen kan virke uforståelig for utenforstående.

– Vi forstår at det ser stygt ut med så høye prosenter som vi ber om, men dette handler om lik lønn for likt arbeid.

Fra NHO Luftfart og administrerende direktør Erik Lahnstein er budskapet at bransjen har vært gjennom en tøff periode, og at vanlig lønnsøkning er nærmere 5 prosent.

– Norwegian har vært gjennom en finansiell restrukturering, hvor eiere og kreditorer tok nedskrivninger på over 100 milliarder kroner, sier Lahnstein.

