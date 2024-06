Forlenger avtale for Havila Subsea

Haugesund-baserte Reach Subsea forlenger avtalen om å leie Havila Subsea tre ekstra år. Det gjør at skipet er utleid ut 2027. Kontraktsforlengelsen kommer også med ytterligere to årlige opsjoner. Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Skipet finner seg for tiden i Mexico.

– I et stigende marked er det avgjørende å opprettholde sterk operasjonell kontroll over kjerneaktiva. Vi er vitne til pågående positive markedstrender, med vår ordrebok og tilbudsvolum som stadig øker år for år, i tråd med vår økende kapasitet, sier adm. direktør Jostein Alendali i Reach Subsea.

Avtalen er inngått mellom to parter som kjenner hverandre godt etter mange års samarbeid. Njål Sævik, adm. direktør i Havila Shipping, sier at han ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

– Jeg ser denne kontrakten som en stor anerkjennelse for Havila Shipping, Havila Subsea, og ikke minst mannskapet om bord for deres innsats i å holde skipet i toppklasse og sikre at vi leverer tjenester av høy kvalitet hver eneste dag.