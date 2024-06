DFDS har inngått en avtale om å selge ruten Oslo-Fredrikshavn-København til Gotlandsbolaget, opplyses det i en melding.

Fullføring av avtalen er ventet til oktober 2024, og prislappen er på cirka 400 millioner danske kroner.

Inkludert i salget er også de to fergene utplassert på ruten, terminal- og havneavtaler, samt drøyt 800 ansatte i rutedrift og støttefunksjoner.

– Det er med tungt hjerte at vi har funnet et nytt hjem for Oslo-ruten, ettersom den har vært en del av DFDS siden vi ble stiftet i 1866 og den er i tillegg en kjær offentlig institusjon i Danmark og Norge, sier DFDS-sjef Torben Carlsen.

– Fortjener en ny eier

De to fergene på ruten frakter årlig mer enn 700.000 passasjerer mellom Norge og Danmark. Omsetningen i 2023 var på 0,9 milliarder danske kroner, tilsvarende 3 prosent av DFDS totale inntekter.

– Ruten fortjener en ny eier som kan fortsette å investere i og utvikle den store maritime opplevelsen ruten byr på for passasjerer, sier Carlsen.

Salget reflekterer ifølge meldingen DFDS' strategiske fokus på å tilby transport og logistikktjenester ved bruk av kombinasjoner av ferge, vei og jernbane. Ruten mellom Oslo og København er imidlertid først og fremst en passasjerrute gitt den begrensede kapasiteten og markedsstørrelsen for fraktferger mellom havnene på ruten.