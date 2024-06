Flere reiste med SAS

SAS fraktet i mai totalt 2,3 millioner passasjerer, noe som tilsvarer en oppgang på 8 prosent fra samme periode i fjor.

Flyselskapet melder samtidig om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 10,5 prosent i mai, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 7,6 prosent fra mai 2023. Kabinfaktoren endte opp 2,1 prosentpoeng mot samme periode i fjor til 79,2 prosent.

Valutajustert yield falt i mai 5,5 prosent til 1,02 svenske kroner, mens valutajustert PASK var ned 2,4 prosent til 0,81 svenske kroner.

Milliardavtale

– Vi er glade for at passasjertallet fortsetter å vokse, sier SAS-sjef Anko van der Werff.

– Vi hadde sterk produksjon i mai, og regulariteten steg til 99,6 prosent, påpeker han.

Han trekker også frem at flyselskapet signerte en ny treårig avtale med Apollo, verdt 4,5 milliarder svenske kroner. Det innebærer at SAS fra neste sommer blir hovedpartner for Apollos charterflyvninger fra Skandinavia.

– Den nye avtalen med Apollo er en bekreftelse på at SAS er en verdsatt samarbeidspartner i markedet for fritidsreiser, sier van der Werff.