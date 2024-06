Etablerer seg i Norge

Lavprisselskapet easyJet vil etablere en rekke nye destinasjoner på Oslo lufthavn og Tromsø lufthavn, kommer det frem i en pressemelding.

– Vi er svært glade for å ønske easyJet velkommen til Norge. Deres etablering på Tromsø og Oslo vil gi både norske og internasjonale reisende flere valgmuligheter, og styrke forbindelsen mellom Norge og viktige europeiske destinasjoner, sier Joachim Lupnaav Johnsen, konserndirektør kommersiell styring og utvikling i Avinor.

De syv nye rutene til Tromsø vil alle ha to ukentlige frekvenser, og de vil dekke både etablerte og nye markeder. Fra og med 28. oktober vil easyJet også gjenoppta flyvninger til Oslo, med to nye ruter.

– Vi er veldig stolte av å kunne tilby flyreiser for første gang fra Tromsø til syv destinasjoner i Storbritannia, Italia, Sveits og Nederland, samt gjenoppta flyreiser fra Oslo med to nye ruter til Paris og Milano, sier William Vet, easyJets leder for Nederland og Skandinavia.