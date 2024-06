Regjeringen raner reiselivet i nord

Debattinnlegg: Sirin Figenschou Høyen, varaordfører i Nordkapp og styremedlem i Høyres næringsforum

Regjeringen raner en kvart milliard kroner fra næringslivet i Nordkapp hvis den får vedtatt sin nye lov om lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann. Med våre knappe 3.000 innbyggere vil dette være katastrofalt, og det gjelder ikke bare vår lille kommune. Allerede ser havner i Nord-Norge konsekvensene av lovforslaget – bookinger fra cruisenæringen for 2026 uteblir.

Bare muligheten for en slik lov gjør at cruisebåtene nå planlegger å droppe Nord-Norge for å ha færre døgn i norsk farvann.

Årlig genereres cirka 250 millioner kroner direkte fra cruisenæringens besøk gjennom havneavgifter, salg av reiselivsprodukter, varehandel og suvenirer i Nordkapp kommune. Cirka 130.000 av de årlige besøkende på Nordkapp kommer fra cruise, og utgjør cirka 50 prosent av antallet besøkende.

Nå har regjeringen satt disse millionene i spill.

I dag, 12. juni, går høringsfristen ut for regjeringens «Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel». Høringen har vært godt omtalt i medier, der den store bekymringen er lovforslagets konsekvens for cruisenæringen.

Det sier seg selv at å seile til Nord-Norge blir fjernet fra anløpsplanen, og at seilinger til Nordkapp ikke vil bli prioritert

Og bekymringen er reell. Hvis dette lovforslaget går gjennom, vil cruisenæringens reisemønster endres over natta, og rederiene vil lage nye ruter. De kan bli satt sammen av noen besøk i sør eller på Vestlandet, slik at cruisebåtene ikke oppholder seg mer enn 50 prosent av tiden i Norge. Det sier seg selv at å seile til Nord-Norge blir fjernet fra anløpsplanen, og at seilinger til Nordkapp ikke vil bli prioritert.

Når leder for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, Stian Grøthe, blir intervjuet om konsekvensene for lovforslaget, mener han tydelig at dette kun er dommedagsprofetier som ledes av cruisenæringens lobbyister. Jeg foreslår at han tar seg en tur hit til Nordkapp, en av de kommunene som lever av reiselivet. Ingen vet konsekvensene av dette lovforslaget, det er ikke utredet! Vi har ikke råd til å sitte og vente og se hva som skjer.

Reiselivet i Nord-Norge har de senere år bygget seg opp til en sterk næring med mange faste arbeidsplasser, da man har klart å etablere produkter som genererer inntekter hele året. Samt at cruisenæringen nå besøker Nord-Norge også om vinteren. Faren med lovforslaget er at helårlige arbeidsplasser innen reiselivet forsvinner og at kvalitetsprodukter som er blitt bygget opp over tid blir borte. Dette lovforslaget er en katastrofe for reiselivet i nord. Det oppleves også diskriminerende, siden norskekystens lengde vil hindre cruisenæringen å legge produkter her oppe, da dette vil endre deres driftsutgifter kraftig.

Og jeg undrer meg, hvem er det staten skal legge til rette for? Igjen kommer regjeringen med forslag som er med på å skape usikkerhet for næringslivet langs kysten av Nord-Norge. Jeg tar ikke engang opp hvordan regjeringen skal kontrollere dette, for det vil ikke la seg gjøre for Norge å få tilgang til opplysninger om rederiers lønnslister. Jeg håper Arbeiderpartiets fiskeri- og havminister, Marianne Sivertsen Næss, og næringsminister, Cecilie Myrseth, ser konsekvensene i klar tekst og arbeider for trygge rammevilkår for Norges langstrakte kyst – hele veien til nord.

