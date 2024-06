Disney og DeSantis begraver stridsøksen

Disney og Floridas guvernør Ron DeSantis er blitt enige om å avsluttet den bitre konflikten mellom dem, etter at Disney inngikk en avtale som tillater underholdningsgiganten å utvikle Walt Disney World Resort nær Orlando de neste 15 årene, skriver Reuters.

De to partene har vært i åpen konflikt i to år, etter at daværende Disney-sjef Bob Chapek kritiserte en lov som begrenser diskusjoner på skoler om seksualitet og kjønnsidentitet for yngre elever. Loven har fått tilnavnet «Don't Say Gay»-loven av kritikerne.

Ny fornøyelsespark

I henhold til avtalen vil Disney investere minst 8 milliarder dollar i området det neste tiåret, og med en total investering på 17 milliarder dollar gjennom de neste 20 årene.

Avtalen åpner også opp muligheten for Disney til å bygge en femte fornøyelsespark i området, utvide detaljhandel- og kontorlokaler, samt legge til rundt 14.000 hotellrom.

– Denne nye utviklingsavtalen baner vei for oss til å investere milliarder av dollar i Walt Disney World Resort, styrke Florida-økonomien, og levere enda flere minneverdige opplevelser for våre gjester, sier Disneys sjef for Walt Disney World Resort, Jeff Vahle.

– Den beste veien fremover

Avtalen kommer etter at Disney og DeSantis' utnevnte personer i mars inngikk et forlik for å få slutt på krangelen om hvem som har kontrollen over det spesielle distriktet som inkluderer Walt Disney World fornøyelsesparker, skriver Reuters.

– Jeg vil si at det er en god avtale og at begge parter har kommet til sans og samling, og innser at dette er den beste veien fremover, sier Aubrey Jewett, professor i statsvitenskap ved University of Central Florida til CNN.