Tore Jenssen er utnevnt som ny administrerende direktør og konsernsjef i Widerøe, går det frem av en pressemelding fra Norwegian fredag.

Han kommer fra stillingen som flåtesjef i Norwegian og styreleder i Widerøe, og overtar etter Stein Nilsen som tidligere i vår kunngjorde sin avgang etter ni år i sjefsstolen.

– Tore tar med seg en unik kombinasjon av dyp bransjekunnskap, ledererfaring og en genuin forståelse for Widerøes viktige rolle i det norske samfunnet, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

Jenssen tiltrer stillingen mandag 1. juli 2024, mens Karlsen tar over som styreleder i Widerøe.

– Stein Nilsen har gjort en fantastisk jobb, og jeg overtar et solid selskap som virkelig står støtt, sier Jenssen selv i en kommentar.

Den nye Widerøe-sjefen har en karriere som strekker seg over 17 år i luftfartsindustrien. Han har sittet i konsernledelsen i Norwegian siden 2023 og har innehatt flere ledende stillinger i selskapet, deriblant CEO & Accountable Manager for Norwegian Air International (NAI) og driftsdirektør både for Norwegians assetselskap og for Norwegian-konsernet.