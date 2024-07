2023 ble nok et sterkt år for Terje Formoe. Resultatet for Kaptein Sabeltann ble noe lavere enn året før, som var det nest sterkeste noensinne, men Formoe kan fremdeles vise til inntekter på 9,4 millioner kroner, ned fra 11,3 millioner året før.

Det koster å være pirat, men Kaptein Sabeltann kuttet kostnadene fra 3,7 millioner kroner til 3,1 millioner i løpet av året. Ved slutten av Kaptein Sabeltann-showets 34. sesong i Kjuttaviga, kunne Formoe med det vise til en bunnlinje på 5,1 millioner kroner. Året før ble resultatet 6,0 millioner.

Tar millionutbytte

Formoe kan hvile godt på sine pirat-laurbær, der han tok ut 1,6 millioner kroner i utbytte i fjor, etter å ha nøyd seg med en lønn på beskjedne 370.505 kroner i 2022. Lønnen i fjor kom på 378.905 kroner, på toppen av utbyttet.

Resultatet på 5 millioner kroner økte egenkapitalen, eller skattkisten om du vil, fra 6,7 millioner kroner til 10,2 millioner, når utbyttet er trukket fra.

Overskudd for Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand, som huser Kaptein Sabeltann, endte fjoråret med et resultat på 23,4 millioner kroner, en klar forbedring fra underskuddet på 2,6 millioner året før. Mesteparten av overskuddet kommer fra inntekter på investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, som endte på 46,2 millioner kroner.

Selve driftsresultatet ble imidlertid labert, med minus 15,5 millioner kroner, mot minus 12,8 millioner året før.