EUs tøffe klimamål legger press på en utslippsintensiv luftfartssektor for å finne mer miljøvennlig drivstoff. Nå varsler sjefen for British Airways-eier IAG (International Airlines Group), Luis Gallego, at kostnader tilknyttet den grønne omstillingen vil slå ut i dyrere flybilletter.

– Overgangen til renere og dyrere bærekraftig drivstoff vil ha stor innvirkning på industrien, og få noen til å slutte å fly. Det å fly vil bli dyrere. Det er et problem, og vi prøver å bli mer effektive for å dempe det, men det vil virke inn på etterspørselen, sier han til Financial Times.

Svært lav produksjon

Blant EUs klimamål er at 6 prosent av jet fuel skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030.

SKRUR OPP PRISEN; International Airlines Group (IAG), ledet av Luis Gallego. Foto: Bloomberg

– Vi er enige i avkarbonisering... men jeg tror vi må gjøre det på en konsekvent måte verden over for ikke å sette europeisk luftfart i fare, fortsetter Gallego.

Bærekraftig flydrivstoff (SAF) produseres av en rekke ikke-fossile kilder, fra kastet matolje til avlinger, med 70 prosent lavere CO2-utslipp enn tradisjonelt jet fuel.

Men produksjonen er ifølge avisen svært lav, og mindre enn 1 prosent av luftfartens globale drivstofforbruk i fjor kom fra bærekraftige kilder – noe som betyr at det er langt dyrere enn jet fuel. IAGs fem flyselskaper –som i tillegg til British Airways inkluderer Iberia og Aer Lingus – brukte i fjor 12 prosent av verdens SAF.

Klimagebyr i Lufthansa

Financial Times påpeker videre at flyselskaper har søkt om mer statsstøtte i Storbritannia og EU for å få fart på SAF-produksjonen.

– Virkeligheten er at vi ikke har nok SAF, og det vi har er veldig dyrt, sier Gallego videre.

IAG-sjefen fremhever overfor avisen de økte kostnadene ved CO2-utslipp under EUs kvotehandelssystem, ettersom gratiskvotene til flyselskapene har blitt redusert. Lufthansa ble i juni et av de første flyselskapene til å innføre et gebyr for å finansiere renere drivstoff og avkarbonisering.

Konsernet, som i tillegg til Lufthansa har Eurowings, Swiss og Austrian Airlines under sine vinger, vil kreve et gebyr på mellom én og 72 euro pr. billett fra neste år.