Ansatte i Disneyland truer med streik

En koalisjon av fagforeninger som til sammen organiserer 14.000 ansatte ved Disneyland, har siden april forhandlet med ledelsen om lønns- og arbeidsvilkår.

Nå har forhandlingene i fornøyelsesparken strandet, og 99 prosent av de fagorganiserte har stemt for å gå ut i streik.

500 ansatte har mottatt advarsel og trussel om straff fordi de har markert sin misnøye ved å gå med en pin som viser en Mikke Mus-hanske formet som en knyttneve.

Disneyland liker å omtale seg selv som verdens lykkeligste sted, men for mange ansatte er stedet alt annet enn idyll. Flere forteller at de må bo i bilene sine fordi de tjener for lite til å kunne leie bolig i Anaheim-området i California der Disneyland ligger.

Disney-ledelsen understreker at forhandlingene fortsetter over helga.

Sist de ansatte streiket i fornøyelsesparken var i 1984.