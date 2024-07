Hotellprisene stiger

Hotellbransjen ble hardt rammet under pandemien, men ferske tall fra Benchmarking Alliance kan tyde på at bransjen går mot lysere tider.

Det norske hotellmarkedet har så langt i juli hatt en positiv utvikling. For de første 16 dagene av juli var rundt to av tre av alle tilgjengelige rom belagt, en økning på omtrent 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har hotellromprisene hatt en liten nominell økning.

Lofoten fortsetter å være et populært reisemål for turister som vil oppleve midnattssol og se rorbuer. Destinasjonen skiller seg ut med over 90 prosent belegg på hotellrommene, noe som vitner om en svært høy etterspørsel etter å besøke.

Også Sørlandets hoteller har hatt en god sommer så langt. Stadig flere søker opplevelser ved kysten og hotellene i Arendal-Grimstad-regionen har opplevd vekst både i rombelegg og rompriser sammenlignet med fjoråret.

Fjell-hotellene i sør- og øst-Norge har også hatt en vekst i rombelegget.

Når det gjelder rompriser, topper Bodø listen med den høyeste prisveksten, mens Kristiansund kan skilte med de dyreste rommene. På den andre enden av skalaen er det Haugesund som tilbyr de laveste romprisene.