27 nye steder på verdens mest kjente liste

Taj Mahal, Great Barrier Rief og Bryggen i Bergen har minst en ting til felles: De er alle på Unescos verdensarvliste. Det betyr at dette er steder som er av fremragende universell verdi, på grunn av natur eller kultur.

1.200 på listen allerede

Møtet går over ti dager og begynte søndag i New Delhi i India. En av hovedsakene for møtet er å vurdere 27 nominasjoner til en plass på verdensarvlisten.

Det er nå nesten 1.200 steder som er oppført på listen, og på komiteens 46. samling skal 27 nye steder diskuteres. De fleste av disse er innenfor kultur, mens fire er naturområder og to steder er både natur- og kultursteder.

Seniorrådgiver ved Riksantikvaren, Ole Søe Eriksen, skal på møtet i India og svarer raskt på hva som er årets favoritt.

– Årets høydepunkt er Marquesasøyene, som Frankrike har nominert, sier han.

Dette er et fransk territorium i Fransk Polynesia, og er oppført som både kultur- og naturområde. En plass på listen betyr at det er viktig for hele verden at øyene blir ivaretatt.

– Øyene er omgitt av et tilnærmet urørt marint miljø med et unikt biologisk mangfold, i tillegg til å være et fantastisk kulturelt verneområde, sier Søe Eriksen.

Norge er i år observatør for møtet og kan komme med innspill til komiteen, men har ingen beslutningsmakt.

Kjendisstatus

Det er svært attraktivt for land å få områdene sine på listen, selv om dette ikke i seg selv automatisk betyr økonomisk støtte til å ivareta stedene rundt om i verden.

– Dette er en enormt prestisjefylt liste, og det beste internasjonale kvalitetsstempelet man kan få, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Det gjør at man tiltrekker seg turister, og man får mulighet til å utvikle og forvalte området bedre.

Får man et område på lista, gir man også et løfte til resten av verden, sier Riksantikvaren.

– Man får en slags kjendisstatus, men som kommer med forpliktelser. Det enkelte landet påtar seg et ansvar overfor Unesco og verdenssamfunnet om å ta vare på stedet, sier hun.

Pirkete turister

Listeplass kan være et tveegget sverd, fordi stedene som havner der, får mer oppmerksomhet enn før.

– Masseturisme fører til slitasje. Vi ser det for eksempel på Machu Picchu og i Venezia, sier Geiran.

Ved å søke seg til listen forplikter land seg god forvaltning, inkludert håndtering av masseturistene. Venezia har for eksempel innført turistskatt som et tiltak mot problemet.