Flyselskap bykser til i børsåpning etter sterke tall

EasyJet la frem kvartalsoppdatering for regnskapsmessige tredje kvartal i morgentimene onsdag. Flyselskapet meldte om et driftsresultat før skatt på 234 millioner britiske pund, opp fra 201 millioner året før, en økning på 16 prosent.

Tallene avslørte en økning i inntektene på 11 prosent sammenlignet med fjoråret, opp fra 2.360 millioner britiske pund til 2.631 millioner. I tillegg opplyser selskapet at de på nåværende tidspunkt har solgt 1,5 millioner flere flybilletter sommeren 2024 sammenlignet med 2023.

«Rekordbrytende sommer»

Johan Lundgren, adm. direktør i easyJet, omtaler kvartalet i rapporten som en «sterk presentasjon», og understreker at dette ble oppnådd til tross for at påsken falt til mars i år. Lundgren sier at tallene indikerer selskapet «er på vei til å levere enda en rekordbrytende sommer».

EasyJet-aksjen var opp nærmere 7 prosent i åpningen onsdag morgen, men er i skrivende stund opp 6,0 prosent (kl. 10:30). Aksjen var ned 7 prosent mandag etter at konkurrenten Ryanair meldte om lavere billettpriser i andre kvartal.

Børsskrell for rival

Den irske konkurrenten til easyJet stupte nær 18 prosent mandag etter de dårlige tallene. Bunnlinjen til Ryanair ble nær halvert sammenlignet med fjoråret. Det var en mager trøst for aksjonærene at lavprisselskapet kunne vise til 10 prosent flere passasjerer og kun marginalt lavere inntekter.

Også andre konkurrenter som Wizz Air og Jet2 falt 7-9 prosent mandag. Etter dagens positive tall fra det britiske flyselskapet er Wizz Air opp 1,2 prosent og Jet2 1,3 prosent. Norwegian-aksjen her hjemme på Oslo Børs var opp 0,9 i åpningen, men har senere falt tilbake 0,3 prosent.