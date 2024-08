Inntektskollaps for kriserammet flygigant

Flygiganten Boeing hadde inntekter på 16,9 milliarder dollar i årets andre kvartal, hvilket var ned fra 19,8 milliarder i fjor. Med det får flyselskapet et inntektsfall på 15 prosent. Det var ventet inntekter på 17, 2 milliarder dollar, ifølge CNBC. Boeing fikk med det et inntektsfall på 11 prosent i første halvår av 2024 sammenlignet med fjoråret.

Flyprodusenten fikk et negativt driftsresultat på 1,4 milliarder dollar, sammenlignet med minus 149 millioner 2023. Selskapet får med det et tap på 2,33 dollar pr. aksje mot ventet 1,97 dollar pr. aksje. I årets første kvartal meldte selskapet om et negativt driftsresultat på 355 millioner dollar.

«Til tross for et utfordrende kvartal gjør vi betydelige fremskritt med å styrke vårt kvalitetsstyringssystem og posisjonere selskapet vårt for fremtiden», sa adm. direktør Dave Calhoun.

Han varslet sin avgang tidligere i år, og i dag ble det klart hvem som blir hans etterfølger. Selskapet har valgt Robert Ortberg som ny sjef – en mann med lang fartstid i flybransjen.

OVERTAR: Robert «Kelly» Ortega overtar som adm. direktør i Boeing fra neste år. Foto: Bloomberg

Boeings finansdirektør Brian West advarte allerede i mai at selskapet ville gå med underskudd i andre kvartal på grunn av lavere produksjons- og leveransetall.

– Oppgjørets time for Boeing

Sittende adm. direktør Dave Calhoun møtte til høring i Senatet tidligere i sommer. Flyprodusenten har høstet hard kritikk siden vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet kort tid etter avgang på 16.000 fot i januar.

Hendelsen resulterte i at USAs luftfartsmyndigheter beordret å sette flytypen på bakken. I dagene som fulgte fant flyselskapene United Airlines og Alaska Airlines flere løse bolter på sine fly. Under høringen i senatet ble Calhoun møtt med påstander om at selskapet hensynsløst prioriterer profitt, presser sikkerhetsgrenser og ignorerer sine ansatte.

I juli inngikk Boeing en avtale med det amerikanske justisdepartementet etter en gransking av de to 737 Max-flystyrtene tilbake i 2018 og 2019. Etterlatte har krevd at Boeing må straffeforfølges. Forliket innebærer at Boeing må betale en bot på 243,6 millioner dollar.

Problemer i kø

Den ferske adm. direktøren Ortega har ingen enkel oppgave foran seg. Han overtar en industrigigant som de siste årene har slitt med kvalitetsproblemer, produksjonsnedgang, avgjørende fagforeningsoppgjør og en fallende aksjekurs.

Siden 2020 har Boeing tapt nesten 25 milliarder dollar. Aksjen er ned 25,8 prosent så langt i år og ble sist handlet til 186,86 dollar.