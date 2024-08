Norwegian-konsernet fraktet 2,8 millioner passasjerer i juli, opplyses det i en børsmelding.

Fordelt på 2,5 millioner Norwegian-passasjerer og 331.000 Widerøe-passasjerer.

Det er en oppgang på 9 prosent fra samme periode i fjor.

– Jeg er veldig fornøyd med den gode jobben alle våre kollegaer har gjort gjennom det som er årets travleste reisemåned. Innsatsen reflekteres i tallene våre for juli, som blant annet inkluderer rekord i antall passasjerer siden før pandemien, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 10 prosent til 3.763 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 168 millioner setekilometer, tilsvarende en nedgang på 2 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 10 prosent til 4 millioner setekilometer, mens den for Widerøe falt 7 prosent til 201 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var opp 0,1 prosentpoeng til 92,5 prosent, mens den for Widerøe steg 4,0 prosentpoeng til 83,5 prosent.

– Jeg er spesielt fornøyd med forbedringen i fyllingsgraden, som har økt i forhold til fjoråret selv med 10 prosents kapasitetsøkning. Det er veldig hyggelig å i tillegg se en solid bookingtrend for august og utover høsten, sier Karlsen.