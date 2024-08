Næringslivstopper vil reise for rekordhøye 1.480 milliarder dollar i 2024, viser nominelle tall fra Global Business Travel Association (GBTA) gjengitt av Financial Times. Slår prognosen til, vil dette være opp fra 1.340 milliarder dollar i 2023 og overgå nivåene fra før pandemien for første gang.

Samtidig spår GBTA at forretningsreisevirksomheten på verdensbasis – inflasjonsjustert – ikke vil komme opp i førpandemiske nivåer før i 2027.

– Inflasjonspress og andre faktorer betyr at reiselivsselskaper tjener mer penger på færre turer. Men måten bedriftene reiser på er annerledes. Dette er en ny normal, og den er sannsynligvis kommet for å bli, sier GBTA-sjef Suzanne Neufang.

Frykter forsinkelser

Den «nye normalen» har oppstått først og fremst som følge av langt færre dagsreiser med fly. Ifølge avisen er det frykt for forsinkelser, miljøhensyn og nye holdninger til arbeidshverdagen siden pandemien som har fått sjefer til å droppe disse reisene.

USIKRE TIDER: Ny børsuro kompliserer hverdagen for reiselivet, mener GBTA-sjef Suzanne Neufang. Foto: LinkedIn

– Jobbrelaterte dagsreiser med fly forsvant i begynnelsen av corona, og har egentlig ikke kommet tilbake, fortsetter Neufang, som også påpeker at inflasjon gjør det vanskeligere for bedrifter å spare penger – selv om de kutter i reisingen.

Forsinkelser og kanselleringer får en del av skylden for den lavere reisevirksomheten, og i fjor svarte hele 50 prosent av de spurte i en GBTA-undersøkelse at bekymringer for forsinkelser eller ubehagelige opplevelser i «noen» eller «stor grad» har dempet deres vilje til å foreta jobbreiser. Videre har miljøhensyn fått bedrifter til å samle flere møter på færre reiser eller kun å ta fly på lange reiser.

– Følger nøye med

Financial Times viser til at store tjenesteleverandører som PwC, EY og Marsh McLennan alle har lagt frem planer om å redusere utslipp ved å kutte flyreiser.

– I tillegg er det en menneskelig faktor. Dagsreiser er uansett virkelig slitsomme, også på de beste dagene med veldig tidlige avganger og sene returer, legger GBTA-sjef Neufang til.

En ikke-navngitt toppsjef i et av de store internasjonale flyselskapene karakteriserer overfor avisen fallet i jobbrelaterte dagsreiser som «merkbart», og peker på frykt for forsinkelser som en sannsynlig årsak.

Neufang mener ny børsuro og svakhetstegn i amerikansk økonomi gjør livet usikkert for reiselivsbransjen.

– Enten det blir en hard eller en myk landing, er det absolutt noe finansdirektører følger nøye med på, sier hun.