627.000 har besøkt Dyreparken denne sommeren

Dyreparken legger straks bak seg en godt besøkt høysesong til tross for et tidvis ustabilt sommervær og usikre tider. Som en av Norges største turistdestinasjoner kan Dyreparken melde om økning i besøket denne sommeren.

Mange stamkunder

– Nå er vi i sluttspurten av høysesongen, og legger straks bak oss en fantastisk sommer med mange fornøyde gjester. Samtidig er vi helt avhengige av at gjestene kommer tilbake. Vår helt ferske undersøkelse viser at 94 prosent av våre gjester ønsker å besøke oss igjen, og det er vi ekstra glade for, sier adm. direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken i en melding.

Totalt har Dyreparken hatt over 627.000 små og store på besøk i sommer, noe som gir en økning på over tre prosent sammenlignet med i fjor. Kveldsforestillingene, Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet og Sirkus Jesper, melder om fulle amfier. I tillegg kan også den helt nye forestillingen, Knutsen og Ludvigsen - hos løvene - melde om gode publikumstall. Alle tre forestillingene samlet nesten 90.000 publikummere i sommer, noe som er rekordhøyt.

Årets sommer blir derfor det fjerde best besøkte siden 2012. Året med høyest besøkstall for sommeren er 2021 med 740.070 gjester totalt.

Nest høyeste besøksdag i historien

Torsdag 18. juli ble den nest mest besøkte dagen i Parkens historie med nøyaktig 22.918 gjester, godt hjulpet av de tre kveldsforestillingene, og mange gjester i badelandet.

På førsteplass troner fremdeles resultatet fra i fjor, onsdag 19. juli, med 23 059 besøkende.

Rekordhøyt belegg for Dyreparken Overnatting

Aldri før har så mange gjester sjekket inn i Dyreparkens syv ulike overnattingstilbud som i juli måned. Sammenlignet med i fjor, har belegget hatt en økning på 16 prosent, og det er Dyreparken Safarihotell som har hatt den kraftigste økningen. Hotellet har siden i høst blitt oppgradert og omtematisert, og kunne ta imot gjester fra juni.

Sammen med utbyggingen av det nyeste overnattingskonseptet Juliusskogen, som i dag består av 120 små hytter, har investeringene innen overnatting kostet om lag 73 millioner kroner.

Rentene påvirker resultatet

Årsrapporten for 2023 viser at Dyreparken hadde inntekter på 432,6 millioner kroner, opp fra 426,5 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 51,9 millioner kroner, mot 45,5 millioner kroner i 2022, mens høyere renteinntekter sørget for at årsresultatet falt fra 33,2 millioner kroner i 2022 til 31,6 millioner kroner i 2023.