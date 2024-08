11. mars i år var en Boeing 787 Dreamliner tilhørende Latam Airlines på vei fra Australia til New Zealand da flyet plutselig droppet over 100 meter og skadet over 50 passasjerer.

Chilenske luftfartsmyndigheter konkluderte med at «en ufrivillig bevegelse fremover» av kapteinens sete forårsaket hendelsen. Bevegelsen skal ha ført til at autopiloten koblet ut – noe USAs luftfartsmyndigheter (FAA) nå viser til når de ifølge Reuters krever at Boeing gjennomfører en inspeksjon av Dreamliner-flyene.

Påvirker 737 fly

FAA har mottatt i alt fem rapporter på flytypen om lignende problemer med kapteins- og styrmannssetene, hvorav to hendelser fortsatt er under etterforskning. Den seneste rapporten kom ifølge nyhetsbyrået i juni.

MÅ INSPISERES: Boeing 787 Dreamliner-flyene. Her fra produksjonen i North Charleston, South Carolina. Foto: NTB

Myndighetenes luftdyktighetsdirektiv påvirker 158 USA-registrerte Dreamliner-fly og i alt 737 fly verden over, og krever at flyselskapene inspiserer kaptein- og styrmannssetene på 787-7-, 787-9- og 787-10-flyene for manglende/sprukne vippebryterhetter eller sprukne bryterdeksler innen 30 dager.

Selskapene må utføre «nødvendige korrigerende tiltak» problemer oppdages.

Ifølge FAA kan «uautorisert horisontal bevegelse av et sete som er i bruk medføre en rask nedstigning av flyet og alvorlig skade på passasjerer og mannskap.»

Stanser testing

For øvrig kunngjorde Boeing mandag at selskapet nå har stoppet testflyvninger av 777-9, som venter på sertifisering etter at en komponent mellom motoren og flystrukturen ble identifisert som skadet under en kontroll. FAA fikk ifølge Reuters beskjed i forrige uke.

BOEING-KUNDE: Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, styreleder og konsernsjef i Emirates. Foto: Bloomberg

Testflyvningene av den lenge forsinkede 777-9-modellen begynte i juli, men Boeing opplyser ifølge nyhetsbyrået nå at det på kort sikt ikke er planlagt noen testflyvninger på de andre testflyene og peker på at komponenten som feilet var spesiallaget for 777-9.

Styreleder Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum i Emirates, den største 777-9-kunden, uttalte i mai at han ikke så for seg en sertifisering før i første kvartal 2025. Dette henger nå trolig i en tynn tråd.

Mange tøffe år

Utfordringene hoper seg altså opp i det som føyer seg inn i rekken av tøffe år for Boeing. 2024 begynte med at vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet kort tid etter avgang på 16.000 fot. FAA beordret å sette flytypen på bakken , og senere i januar fant Alaska Airlines og United Airlines flere løse bolter på sine fly.

Kritikken har haglet, og den avtroppende Boeing-sjefen Dave Calhoun ble da han møtte til høring i Senatet i sommer møtt med påstander om at selskapet hensynsløst prioriterer profitt, presser sikkerhetsgrenser og ignorerer sine ansatte.

I juli inngikk Boeing en avtale med USAs justisdepartement etter en gransking av de to 737 Max-flystyrtene tilbake i 2018 og 2019. Etterlatte har krevd at Boeing må straffeforfølges. Ifølge forliket må Boeing betale en bot på 243,6 millioner dollar.

Siden 2020 har Boeing tapt nesten 25 milliarder dollar. Aksjen er ned nesten 32 prosent så langt i år, og står i tirsdagens førhandel rundt én prosent i rødt.