Boeing-sjefen Dave Calhoun møter til høring i det amerikanske Senatet tirsdag kveld norsk tid, og det er tøffe spørsmål som venter fra «Permanent Subcommittee on Investigations» (PSI), melder Reuters.

«Dette er en kultur som fortsetter å prioritere profitt, presse grenser og ignorere sine ansatte. En kultur som tillater gjengjeldelse mot dem som ikke underkaster seg bunnlinjen. En kultur som desperat trenger reparasjon», sier komitéleder og senator Richard Blumenthal om Boeing ifølge en rapport komiteen har sluppet i forkant av høringen.

Boeing har vært under kraftig offentlig søkelys siden vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet i en høyde på 16.000 fot 5. januar i år, kort tid etter avgang. USAs luftfartsmyndigheter beordret å sette flytypen på bakken , og i dagene som fulgte fant både Alaska Airlines og United Airlines løse bolter på flere fly.

Blir kriminaletterforsket

Justisdepartementet reagerte med å åpne kriminaletterforskning av ulykken. Siden da har flyprodusenten gjort store endringer i ledelsen, og Calhoun varslet i mars at han vil gå av ved utgangen av året.

I forrige uke erkjente lederen for amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA), Michael Whitaker, at byrået hadde vært «for passive» i sin overvåkning av Boeing før Alaska Airlines-ulykken. I tillegg har en annen senator innledet en granskning av Boeing.

Av rapporten fra Senatets PSI-komité går det ifølge Reuters også frem at en ny varsler har trådt frem etter en høring med en tidligere varsler i april. Komitéleder Blumenthal påpeker at Sam Mohawk, som i dag er kvalitetsinspektør ved Boeings 737-fabrikk i Renton i delstaten Washington, nylig fortalte at han har vært vitne til systematisk mangel på dokumentasjon.

– Vi er langt fra perfekte

Boeing skrev i en uttalelse mandag at selskapet gjennomgår Mohawks påstander. Calhoun vil på dagens høring erkjenne mangler, men samtidig forsøke å understreke innsatsen Boeing gjør for å forbedre seg.

«Mye har blitt sagt om Boeings kultur. Vi har hørt disse bekymringene klart og tydelig. Vår kultur er langt fra perfekt, men vi tar grep og gjør fremgang», vil han ifølge nyhetsbyrået si i sin skriftlige uttalelse.

Blumenthal har karakterisert høringen som «oppgjørets time» for Boeing.

«Boeing må slutte å tenke på neste resultatpresentasjon og begynne å tenke på neste generasjon», vil han si tirsdag ifølge rapporten fra PSI-komitéen.