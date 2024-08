Både Parat og Fellesforbundet bekrefter overfor NTB like etter klokken 5.30 at det er brudd i meklingen.

Det er uenighet om både arbeidsvilkår og lønn, sier Martinus Røkkum, leder for SAS Norge Kabinforening i Parat.

– SAS har ikke vært villige til å imøtekomme oss på noen av våre krav. Vi hadde derfor ikke noe annet valg en å gå til streik, sier han.

Han sier alle SAS-flygninger på litt sikt vil bli rammet, og at SAS-flyene vil bli stående på bakken fram til deres krav er godtatt.

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet, opplyser at de kabinansatte har fremsatt «rimelige krav om to frihelger i måneden for å kunne opprettholde et minimum av sosialt liv og en daglig spisepause et annet sted enn ved dokøen til de reisende».

– SAS har avvist alle krav og ønsker at de kabinansatte skal fortsette å arbeide under vilkår som ikke er forenlig med norsk arbeidsliv, sier Sivertsen.

Kabinansattes Forbund har varslet at 115 av deres medlemmer tas ut i første streikeuttak fra fredag. Parat har varslet at fem medlemmer blir tatt ut fra fredag, mens de raskt vil trappe opp med til sammen 40 medlemmer i løpet av helgen.

Partene står klare til å trappe ytterligere opp dersom en eventuell streik drar seg ut.

(NTB)