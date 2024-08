Pedersen, som er analysesjef i danske Sydbank og har dekket luftfarten i en årrekke, peker på at SAS står midt i en stor omstruktureringsprosess, skriver E24.

– Du er i ferd med å bli et nytt selskap, og dette er måten det starter på. For to år siden ville dette drept selskapet, sier han.

Blant annet har man søkt om konkursbeskyttelse i USA og er i ferd med å bytte allianse i forbindelse med oppkjøpet fra Air France-KLM.

Til det danske nyhetsbyrået Ritzau sier Pedersen:

– Jeg har fulgt SAS i over 20 år, og kan ganske enkelt ikke huske en streik som kan være mer ødeleggende for selskapet enn den man står i nå.

– Begrenset antall flyginger påvirkes fredag

SAS har mål om å gjenoppta meklingen med de kabinansatte fortest mulig, og prioriterer ifølge en pressemelding at det skal bli minst mulig forstyrrelser.

– Et begrenset antall flyginger blir påvirket av streiken i dag, og vi jobber nå med å få så mange flyginger som mulig til å gå som planlagt. Berørte passasjerer vil bli varslet enkeltvis, samt anbefaler vi at man sjekker informasjon på sas.no for oppdateringer, skriver selskapet.

Fra og med fredag har 115 kabinansatte i Fellesforbundet og fem i Parat gått ut i streik. Fagforeningene varsler at det er særlig fra lørdag at streiken kommer til å merkes.

– Vår prioritet nå er å minimere forstyrrelser i trafikkprogrammet, og støtte våre berørte kunder med ombookinger til alternative avganger og gi så utfyllende informasjon som mulig, skriver SAS videre.

De legger til at de beklager at foreningene har valgt å gå ut i streik, men at de har som overordnet mål å gjenoppta meklingen slik at man kommer fram til en løsning fortest mulig.

– Vi mener at det skal være mulig å finne en løsning som er attraktiv både for våre norske kabinansatte, og som samtidig sikrer selskapets konkurranseevne, skriver selskapet.

(©NTB)