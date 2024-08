– Vi gjør nå det vi kan for å sørge for at de reisende kommer seg dit de skal, blant annet gjennom ombookinger. De trafikale utfordringene knyttet til streiken i går var begrensede, og det var da kun en håndfull avganger som ikke gikk som planlagt. Heller ikke i løpet av helgen er det ventet større trafikale konsekvenser, og de aller fleste flygninger vil følgelig gå som oppsatt, sier han.

Informerer de reisende som rammes

Schmidt forteller at SAS informerer de reisende fortløpende om den enkeltes avgang via SMS, SAS-appen og på epost. Dersom de reisende ikke hører noe om at flyet er kansellert, så betyr det at det går som normalt.

Han oppfordrer videre de reisende til å søke informasjon på SAS' hjemmesider, som kontinuerlig blir oppdatert.

Martinus Røkkum i Parat sa fredag at han mener partene har to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Han anklaget selskapet for å ikke ønske «å gi ansatte noen form for bedring i arbeidsbetingelsene, tvert imot bruker de konkursbeskyttelsen og restruktureringen til å skvise enda mer ut av allerede hardt pressede ansatte».

NHO mener derimot at SAS har strukket seg langt for å komme de kabinansatte i møte både når det gjelder lønn og arbeidstid.

– Det er spesielt uheldig med en konflikt i en situasjon der selskapet er under konkursbeskyttelse og restrukturering og fortsatt taper penger. Denne konflikten bidrar til å gjøre en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere, sa administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart.

Samtidig anklaget Norsk Kabinforening fredag SAS for streikebryteri. Ifølge dem har de streikende blitt erstattet av kabinansatte fra Sverige og Danmark. Overfor NRK avviste Schmidt anklagene og betegnet denne praksisen som normal.

Ber om et «anstendig tilbud»

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet sier at de kabinansatte i lang tid har båret mye av byrden nedskjæringene i SAS har medført. Begynnerlønnen for en kabinansatt i SAS i dag er 27.500 kroner i måneden, og det er ikke tillegg for kvelds-, natt- eller helgearbeid.

– Folkene våre i kabin er rett og slett slitne. Grensen for mer fleksibilitet er for lengst overtrådt, sa Sivertsen før meklingen startet.

Han mener de kabinansatte har fremsatt «rimelige krav om to frihelger i måneden for å kunne opprettholde et minimum av sosialt liv og en daglig spisepause et annet sted enn ved dokøen til de reisende».

– SAS har avvist alle krav og ønsker at de kabinansatte skal fortsette å arbeide under vilkår som ikke er forenlig med norsk arbeidsliv, sier Sivertsen.

Røkkum i Parat sier streikeviljen er stor, men at de vil sette seg ved forhandlingsbordet igjen dersom SAS kommer med et «anstendig tilbud».