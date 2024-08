Treningskjeder gjør børscomeback

Pandemien var nådeløs mot treningssentrene. Actic og Sats er blant treningskjedene som stupte på børs i 2020. I ettertid har selskapene stått overfor en rekke utfordringer som blant annet høy inflasjon, stigende renter og høye strømpriser.

Nå kan det se ut som at de begynner å se lyset i enden av tunnelen, melder Dagens Industri.

Den svenske treningskjeden Actic har tapt nærmest 90 prosent av verdien sin siden børsnoteringen i 2017. Imidlertid har aksjen steget nesten 14 prosent hittil i år.

Norske Sats har også opplevd en saftig oppgang på 24,3 prosent så langt i 2024.

– Til tross for tøffe økonomiske tider for de fleste av kundene våres, ser vi at helse fortsatt prioriteres i lommeboken, sier administrerende direktør Niklas Johansson i Actic til Dagens Industri.

– Nøkkelen har vært å øke antall medlemmer

Actic har omtrent 120 anlegg og 160 000 medlemmer fordelt på Sverige og Norge.

– Nå begynner vi å se positive effekter i bransjen. Det har vært en tøff pandemi med en treg tilbakegang, noe som har tvunget alle kjedene til å bli mer effektive og rasjonelle, noe vi har lykkes med. Nøkkelen har vært å øke antall medlemmer per anlegg, samt å få flere kunder til å oppgradere medlemskapet sitt utover grunnpakken, sier Johansson.

Sats har også økt antallet medlemmer per anlegg. Ved utgangen av andre kvartal hadde treningskjeden 719.000 medlemmer, opp fra 715.000 ved utgangen av samme periode året før. Den gjennomsnittlige inntekten pr. medlem (ARPM) økte med 5 prosent til 580 kroner.

Starter med utbytte

Sats la frem tall for årets andre kvartal torsdag. Aksjen steg nesten 9 prosent fra onsdagens sluttkurs til torsdagens kvartalsrapportfremlegging, og fortsatte å klatre på ukens siste handelsdag.

Sats meldte at det nå har til hensikt å betale ut minst 50 prosent av nettoresultatet gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytter. Første utbyttebetaling vil gjøres etter 1. halvår 2025.

«Vi er stolte av å legge frem rekordhøye økonomiske resultater for sjette kvartal på rad. Sats er nå i en sterk finansiell posisjon. Derfor kan vi nå betale utbytte og samtidig investere i sentrene våre og åpne nye sentre - alt for å gjøre folk sunnere og gladere», sa Sats-sjef Sondre Gravir i en kommentar.