Hundrevis utnyttet tabbe: Fikk luksusreise til kjemperabatt

Flyselskapet Qantas vil refundere eller nedgradere et hundretalls passasjerer som feilaktig ble solgt flybilletter på første klasse til store rabatter, melder BBC News.

– Dessverre er dette et tilfelle der prisen faktisk var for god til å være sann, sier en talsperson for det australske flyselskapet.



De store rabattene som ble tilbudt skyldtes en kodefeil.

Whisky og putemeny

Da tilbudet ble lagt ut på Qantas' nettsider torsdag, var rundt 300 kunder raskt ute med å bestille billetter til tur–retur mellom Australia og USA. De fikk da 85 prosents «rabatt» til det som er normale priser for reise på første klasse med Qantas. Muligheten skal ha vært åpen på Qantas' nettsider i rundt åtte timer.

Billetter på første klasse hos Qantas gir ifølge BBC tilgang til whisky og champagne, à la carte-meny, minneskumsmadrass og egen putemeny. Prisen ligger normalt på mer enn 20.000 australske dollar, som tilsvarer over 140.000 kroner.

Av flyselskapets vilkår og betingelser fremgår det imidlertid at det har adgang til å kansellere bestillinger og tilby full refusjon i tilfeller der det er temmelig åpenbare feil i billettprisen.

Fortsatt 65 % rabatt

Noen reise på første klasse blir det dermed ikke for de som benyttet seg av det feilaktige Qantas-tilbudet, men flyselskapet tilbyr å nedgradere til businessklasse uten ekstra kostnad – alternativt full refusjon.

Qantas legger til at de som takker ja til nedgradering til businessklasse, fortsatt får rundt 65 prosents rabatt til ordinære priser for billetter på dette nivået.