Klokka 7.31 bekreftet Parat at de er enige, etter at Fellesforbundet hadde varslet enighet en drøy halvtime tidligere.

SAS' norgessjef Kjetil Håbjørg sier til NTB at selskapet er glad for å kunne legge streiken bak seg så fort. Når det gjelder flytrafikken sier Håbjørg at mye nok vil være på plass i løpet av dagen, men han påpeker at det allerede er innstilt avganger tirsdag.

Tirsdag morgen er over 30 SAS-flyginger innstilt på grunn av streiken.

– Alle som jobber i SAS vil nå gjøre sitt ytterste for å ivareta våre kunder, og få trafikken i gang igjen på normal basis. Det vil nok ta noe tid, men viljen og evnen er på topp, sier han.

Fly og mannskap må være på rett sted til rett tid før alle avganger kan gå som normalt. SAS jobber imidlertid for at dette skal skje i løpet av tirsdag.

Matpauser og fri

– Med det utgangspunktet vår arbeidsgiver hadde i dette oppgjøret, der det skulle spares, og vi i utgangspunktet måtte gi fra oss rettigheter mot mer lønn, er vi fornøyd med dette oppgjøret, sier leder Martinus Røkkum for SAS Norge kabinforening i Parat i en pressemelding.

115 av de 155 streikende er organisert i Fellesforbundet, resten i Parat.

– De viktigste kravene våre er blitt innfridd. Vi har avtalt en solid lønnsøkning, mer helgefri og ordentlige matpauser på bakken, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Skulle trappes opp onsdag

Parat skriver at det er oppnådd enighet om 7,5 prosent lønnsvekst, samt noe redusert arbeidsbelastning. Fellesforbundet har foreløpig ikke oppgitt detaljer om avtalen.

I begge tilfeller må avtalen ut på uravstemning blant organisasjonenes medlemmer.

– SAS har vært villige til å strekke seg langt. Man opplever å ha ansatte som har strukket seg langt i en periode hvor SAS har stått i en veldig utfordrende situasjon, sier leder Erik Lahnstein i NHO Luftfart til NTB.

Det er NHO Luftfart som har representert SAS i forhandlingene.

Lahnstein legger til at det er gitt både en lønnsøkning og justeringer i arbeidsforholdene, både i form av helgefri og mer åpning for pauser i løpet av arbeidsdagen.

Streiken skulle onsdag trappes opp til å omfatte 550 ansatte i Fellesforbundet og 240 i Parat.

(NTB)