Etter noen år med tap i fergetrafikken mellom Oslo og København overlater DFDS 1. november ruten til det svenske Gotlandsbolaget.

Om to måneder trekker det danske rederiet seg fra fergesambandet Oslo-København, en rute selskapet har drevet helt siden 1866.

I sommer ble det inngått en avtale om salg av linjen og de to bil-og passasjerskipene «Crown Seaways» og «Pearl Seaways» til rederiet Gotlandsbolaget, som holder til i Visby på Gotland.



Svenskene betaler 400 millioner danske kroner for linjen med skip, terminaler og ansatte. Basert på tirsdagens vekslingskurs priser det transaksjonen til 632 millioner kroner.

Ruten Oslo-København beskjeftiger vel 800 sjø- og landansatte som dermed får ny arbeidsgiver.

VOKSENDE FLÅTE: Det svenske rederiet eier og driver i dag fem bil- og passasjerferger i trafikk mellom fastlandet og Gotland og fra Stockholm til Mariehamn på Åland. Om kort tid utvides rutenettet til også å omfatte strekningen Oslo-København. Foto: Patrick Hansson

Vil investere

Skipene med daglige avganger i begge retninger fraktet i fjor cirka 700.000 reisende mellom de to hovedstedene eller til Frederikshavn på Nord-Jylland, som fergene anløper på flere av avgangene.

Ifølge Gotlandsbolagets sjef Håkan Johansson er selskapet innstilt på å investere mye i nyervervelsen. Skipene som er 35 og 30 år gamle skal pusses opp og males i det svenske rederiers farger; hvitt og rødt.

Om kjøpet sier Johansson:

– Dette er en virksomhet som fungerer bra i dag, men som vi ser et stort potensial i og kommer til å videreutvikle.

Til avisen Helagotland sier han at det nå er klart at både «Pearl Seaways» og «Crown Seaways» tas ut av trafikk og skal inn på verft for en omfattende ombygging og renovering neste år.