Avblåser priskrise: Ryanair unngår «stygt scenario»

Ryanair ser ikke lenger risiko for et tosifret prosentfall i de gjennomsnittlige billettprisene i sommer, melder Reuters.

UNNGÅR VERSTE SCENARIO: Ryanair-sjef Michael O'Leary. Foto: Bloomberg

Lavprisselskapets toppsjef, Michael O'Leary, sier i et intervju at prisfallet har «flatet ut».

22. juli advarte Ryanair-sjefen om en nedadgående trend i billettprisene, med et fall som kunne overstige 10 prosent i det viktige kvartalet fra juli til september. Advarselen bidro til et kraftig kursfall på 15 prosent for Ryanair-aksjen i forrige måned.

Finansavisens aksjekommentator, Karl Johan Molnes, mente da at skrekkvarselet fra Ryanair måtte ha kommet som et sjokk på analytikerne. «Nå vil resultatestimatene og kursmålene for Ryanair bli massakrert,» skrev han.

Stygt scenario borte vekk

Nå mener imidlertid O'Leary at et prisfall på 5 prosent gjennom denne viktige perioden «ser rimelig riktig ut», ifølge nyhetsbyrået.

Han sier til Reuters at risikoen for det han tidligere i sommer omtalte som et «stygt scenario» med tosifret fall i billettprisene, «ser ut til å ha forsvunnet».

Responsen på aksjemarkedet er en kursoppgang på 4–5 prosent for Ryanair-aksjen i Dublin-handelen tirsdag.