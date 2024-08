FIFAs øverste styringsorgan styrker nærværet i USA i forkant av VM 2026 når organisasjonen leier et ekstra kontorlokale i i en eksklusiv bydel i Miami, skriver Bloomberg.

I forkant av VM i 2026, som skal arrangeres i både Mexico, Canada og USA, flytter FIFA-president Gianni Infantino til Miami-området. Samtidig skal også organisasjonen øke sin permanente bemanning i Sør-Florida, opplyser personer som er kjent med planene.

Messimani i USA

FIFA skal ha leid et ekstra kontorareal i et kontorbygg i Coral Gables og planlegger å beholde kontoret som sin base i Amerika etter turneringen.

«Det er en stor mulighet for FIFA til å bidra enda mer til veksten av spillet over hele Amerika med en permanent tilstedeværelse i Miami,» skriver organisasjonen i en epost til nyhetsbyrået, uten å kommentere på bemanning eller kontorareal.



Miami er én av 16 arrangørbyer av fotball-VM om to år, og fotballinteressen i Nord-Amerika har fått en voldsom oppsving etter at han som mange betrakter som tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi, gikk til klubben Inter Miami i fjor sommer. Dette bidro til at Messi ble den første fotballspilleren noensinne som ble kåret til den mest populære idrettsutøveren i USA.

Lionel Messis Argentina vant for øvrig forrige VM i 2022 i Qatar.

Juridisk avdeling flytter permanent

FIFA har til vanlig hovedkontor i Zürich i Sveits, men har flyttet omtrent 350 ansatte til Coral Gables i Miami. Det inkluderer juridisk sjef Emilio Garcia Silvero, og det er ventet at Silvero og hans team på rundt 100 personer vil fortsette å være basert i USA etter turneringen.

Ifølge Bloomberg besitter FIFA nå nærmere 7.000 kvadratmeter med kontorareal i 396 Alhambra Circle-bygningen.

FIFA genererte rundt 7,6 milliarder dollar i inntekter mellom 2019 og 2022, i forkant av Qatar-VM, mens mellom 2023 og 2026 forventer FIFA inntekter på rundt 11 milliarder dollar, etter å ha utvidet VM i 2026 til å inkludere 48 lag.