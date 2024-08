Havila Kystruten presenterte torsdag ettermiddag resultatene for andre kvartal.

Skipsrederiet melder om et resultat før skatt på minus 99 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 113 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene økte fra 172 til 369 millioner kroner, hvorav 97 millioner kroner var inntekter fra Samferdselsdepartementet. Dermed fikk selskapet mer enn doblet driftsinntektene sine for andre kvartal.

Inntektsveksten skyldes både et høyere belegg og økt gjennomsnittlig lugarinntekt. Belegg og gjennomsnittlig inntekt per lugar har også økt i første halvår sammenlignet med fjoråret.

Driftskostnadene beløp seg til nærmere 311 millioner i andre kvartal, opp fra 187 millioner for andre kvartal i 2023.

Havila Kystruten kan med dette vise til et positivt driftsresultat for første gang i selskapets historie, med over 58 millioner kroner i pluss.

– Det er veldig gledelig å kunne vise til et positivt driftsresultat. Det er viktig for selskapet og selskapets eiere at vi har kommet dit etter en utfordrende start på Havila Kystrutens historie, sier Bent Martini, adm.direktør, i Havila Kystruten.

Blodrente

Skipsrederiet, som har driftsansvar for fire av Hurtigrutens skip, hadde en operasjonell oppetid på 94 prosent på ruten Bergen-Kirkenes-Bergen.

Havila Pollux var imidlertid ute av drift i to rundturer i mai på grunn av tekniske problemer. Inntektstapet knyttet til dette ble hovedsakelig dekket igjennom selskapets inntektsforsikring.