Siden Ryanair så dagens lys for 40 år siden, har det irske flyselskapet konsentrert seg om å selge flybilletter til en så lav kostnad som mulig.

Selskapets forretningsmodell har forandret europeisk luftfart for alltid, hvor de aller fleste aktørene nå kjemper om kundene ved å tilby lavest mulig pris.

Selv nettverksselskaper som SAS, Lufthansa, KLM Air France og British Airways danser i stor grad etter Ryanair-sjef Michael O'Learys pipe.

Skremt av brått prisfall

På siden av dette markedet har turoperatørene fått leve litt skjermet fra Ryanairs hissige prispolitikk.

De har solgt pakkereiser hvor flybillett, hotell, transport til og fra flyplassen og ofte mat og opplevelser er inkludert i totalprisen man betaler.

Men nå kan det endre seg. I et intervju med The Telegraph tar O'Leary til orde for at Ryanair vil entre pakkereisemarkedet.

Bakgrunnen er frykten for å tape milliarder på grunn av kraftige prisfall på flybilletter, slik bransjen opplevde i vår.

Setekapasiteten i europeisk luftfart var større enn billettetterspørselen før den viktige sommersesongen, og dermed dumpet alle prisene.

Det rammer marginene og dermed bunnlinjen.

Bedre margin på pakkereiser

Flyselskaper kan øke prisene på bagasje, men bare inntil et visst punkt og det er grenser for hvor mye mat og drikke en passasjer kan konsumere under en flyreise på noen timer. Dermed må man tenke nytt.

Og det er det O'Leary gjør i intervjuet med The Telegraph.

– Jeg vil ikke utelukke å opprette en feriedivisjon. Å pakketere et ferieprodukt er sannsynligvis en rimelig måte å kreve høyere priser og avkastning på, sier han i intervjuet.



De to konkurrentene EasyJet og Jet2 tilbyr allerede pakkereiser, og ble ikke så hardt rammet av prisfallet i sommer som Ryanair. Grunnen er salget av pakkereiser.