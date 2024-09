Det er 17. gang Bjorå deltar i det tradisjonsrike kajakkracet som går over ni kilometer ved Brekkestø utenfor Lillesand. I år satte Krogsveen-megleren ny personlig rekord med tiden 53 minutter og 48 sekunder. Det holdt til en 35. plass i turklassen, 16 minutter bak vinneren.

– Ny pers, så jeg må jo være fornøyd med det! Og det skjedde til tross for skvalpete sjø ute i leia, med endel båter som ikke viser hensyn til løpet som foregår, ellers veldig bra forhold og løpsavvikling, forklarer Bjorå.

Han hyller stemningen rundt løypa og motivasjonen det gir for å faktisk komme seg ut og trimme, når vær og vind vanligvis kanskje hadde stoppet ham. Traseen går i et område hvor noen av landets dyreste sjøhytter ligger på rekke og rad. Og på startstreken stiller eiere av fritidsboliger verdsatt til flere titalls millioner kroner. Naturligvis et mekka for en hyttemegler.

– Er du litt på jobb denne dagen?

– Jeg jobber jo med å selge hytter i “leia”, så jeg mener det er viktig å delta når slike bra arrangementer stelles i stand. Det kalles jo “sommerens vakreste”, og jeg får jo en viss promotering. Samtidig får man sett “tingene” på en annen måte, sier Bjorå.

Drømmeforhold: Værgudene spilte på lag under Blindleialøpet i juli. 130 deltakere var påmeldt til årets utgave av det populære løpet som samler hyttefolk, lokale padlere og eliten. Foto: Blindleialøpet

Langt unna coronaårene

Han sier markedet i Blindleia er bedre enn i fjor, og at man “merker en positivitet rundt det å kjøpe en sommerdrøm”.

– Men vi er langt fra toppårene, som var coronaårene 2020 og 2021.

– Få salg eller lavere priser?

– Begge deler. Færre salg og i tillegg har prisene gått noe ned, omtrent 12 til 14 prosent. De spesielle “gull-eiendommene” har jo ikke vært ute på markedet i år. Vi har hatt noen bra eiendommer – og de er solgt – men utbudet har vært mindre i år, sier megleren, og forteller at Krogsveen i år har solgt fem hytter i området. I tillegg til noen øst for Lillesand.

– Samtidig var det en dårlig sommer værmessig, og det gjør sitt til at det er roligere med salg. Det er litt merkelig at en så stor investering skal være avhengig av været inneværende sommer, men slik er det.