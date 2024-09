Den svenske regjeringen vraker flyskatten, avgiften på flyreiser, fra 1. juli 2025. I Norge er derimot avgiftene på flyvning i stedet på vei opp.

Sverige innførte sin avgift i 2018 for å få ned klimapåvirkningen fra flyreiser. Motstanderne har hele tiden hevdet at avgiften rammer svensk konkurransekraft. Nå følger regjeringen opp.

– Det er klart at det vil påvirke miljøet og klimautslippene, men det er noe vi får se på senere, sa Linda Lindberg, Sverigedemokratenes gruppeleder, under en pressekonferanse tirsdag.

Den svenske regjeringen anslår at en flyreise i Sverige og innen Europa blir rundt 80 kroner billigere uten avgiften, mens lengre reiser blir 300–500 kroner billigere.

– Konkurranseulempe

– Det er veldig viktig for mange bedrifter og store deler av næringslivet at vi kan beholde flylinjer. Det er også bare en minoritet av landene i EU som har en flyskatt. Det gir Sverige en kjempetøff konkurranseulempe, sier energi- og næringsminister Ebba Busch ifølge TT.

Det årlige provenyet er på rundt 1,8 milliarder kroner.

Dette er motsatt utvikling av i Norge. Avinor har et løpende underskudd på omtrent 1,7 milliarder kroner. NHO Luftfart har foreslått at staten tar denne regningen, men et alternativ er økt avgift på landingene.