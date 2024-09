Ryanair: Billettprisene vil falle 10 prosent i vinter

Flyselskapet Ryanair melder at billettprisene for kommende vinter kan falle 10 prosent sammenlignet med fjoråret, skriver Bloomberg. Tidligere spådom var at prisene ville falle 5 prosent.

Tilbake i juli meldte selskapet at billettprisene for sommersesongen vil være «betydelig lavere» ettersom forbrukerne blir mer forsiktige.

Yielden, inntekt pr. passasjer justert for flydistanse, for inneværende regnskapskvartal vil falle med midt-ensifret prosenter, men sannsynligvis ikke tosifret. «Ingen synlighet [visibility],» for tredje regnskapskvartal, sier Michael O’Leary, adm. direktør i Ryanair.

Så lenge Ryanair fortsetter å levere tjenestene sine og holder kostnadene under kontroll, «vil markedet etter hvert tilpasse seg,» sa O’Leary.

Ryanair-aksjen faller 0,4 prosent til 15,70 euro på Dublin-børsen.